Taragna Omaggio a De André e Romano medievale | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

La festa della taragna a Stabello di Zogno, la festa al parco della Crotta in Città Alta, il concerto dell’organista Gunnar alla Cattedrale per il Festival organistico internazionale “Città di Bergamo”, la prima sagra per la vita Ecmo a Bolgare, Evolution Fest a Comun Nuovo, la transumanza a Schilpario, la cucina bavarese, le birre tedesche e questa sera il tributo agli 883 a Pedrengo per “Birrengo”, il concerto degli Ottocento in omaggio a Fabrizio De André al Druso di Ranica, “Romano medievale” a Romano di Lombardia, Fiato ai libri a Palosco e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 19 settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Taragna, Omaggio a De André e Romano medievale: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

