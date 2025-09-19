Taormina Cocktail Week | si celebra la cultura del bere bene in location mozzafiato
Benvenuti a Taormina, la “perla della Sicilia”, che con i suoi hotel di lusso e un’ospitalità riconosciuta a livello internazionale accoglie viaggiatori da tutto il mondo, in un perfetto equilibrio tra storia, bellezza e lifestyle mediterraneo. È qui, in questo contesto di eccellenza, che dal 2. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: taormina - cocktail
Tre terrazze di città con vista spettacolare: a Milano, Firenze, Verona. Le locande (e molto di più) di due grandi cantine in Valpolicella e a Valdobbiadene. Poi, a Paraggi il locale pieds-dans-l'eau, a Capri un piccolo ristorante luminoso. E a Taormina, il cocktail bar con glamour
La terrazza affacciata sul mare a Taormina dove bere cocktail rinfrescanti
Dopo il successo dello scorso anno, torna SATUR DOC sulla terrazza più iconica di Taormina! Sabato 6 settembre, dalle 19:00, lasciati conquistare dall’atmosfera unica del rooftop: vista mozzafiato su Etna e Baia di Naxos, Signature Cocktail, Ristorante con Vai su Facebook
Taormina Cocktail Week: si celebra la cultura del bere bene in location mozzafiato dal 2 al 5 ottobre 2025; COMO, ST. MORITZ, TAORMINA: PER UNA COCKTAIL WEEK VINCENTE BISOGNA METTERCI “TESTA”; Cocktail Week, mixology e hospitality tra Como, St. Moritz e Taormina.