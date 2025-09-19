Tanta grinta e fiducia con un unico obiettivo | Il cuore oltre l’ostacolo

Non solo Vuelle a Pesaro. Da quest’anno nella città del basket ci sarà anche un’altra realtà: il Loreto che giocherà in Serie B Nazionale. Una novità che già sta destando curiosità. Una società, tra le prime quindici in Italia come matricola di iscrizione. Un club storico nato in una parrocchia. Ecco perché il fatto che adesso giocherà il suo primo campionato nazionale è una grande notizia. Una promozione che si è conquistata grazie a un altro uomo di sport come Lorenzo Pizza, presidente e sponsor uscente. "Abbiamo lanciato questa avventura con lo slogan ‘Il cuore oltre l’ostacolo’ adesso dobbiamo andarcelo a prendere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

