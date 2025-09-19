Tananai e Camihawke stanno insieme | la conferma della creator

Dopo giorni di rumors, è ufficiale: Tananai e Camihawke stanno insieme. A confermare la relazione è stata proprio Camilla Boniardi, classe 1990, creator nota come Camihawke, che in un’intervista ha parlato per la prima volta del suo legame con il cantante milanese. «Diciamo che è un periodo dove sono molto felice – ha raccontato – Non mi va di raccontare troppo, perché sono argomenti delicati e sono coinvolte persone, però è una bella scoperta. Sto riacquistando serenità». La scelta, per ora, è di vivere questa storia lontano dai riflettori: «Ho capito i pro e i contro dell’esposizione pubblica. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Tananai e Camihawke stanno insieme: la conferma della creator

In questa notizia si parla di: tananai - camihawke

“Tananai e Camihawke sono fidanzati”, il gossip e gli indizi sulla loro vicinanza

Tananai e Camihawke stanno insieme, il gossip impazza

“Tananai e Camihawke fidanzati”: la voce sulla nuova coppia

Ha paura dei commenti sui social? “Rispondo ai messaggi nei limiti del possibile: ci dedico ore della mia giornata” #Camihawke #Tananai - X Vai su X

"Sono fidanzati di sicuro", Tananai e Camihawke insieme nello stesso rifugio >> https://buff.ly/MkW9qFz - facebook.com Vai su Facebook

Tananai e Camihawke stanno insieme: la conferma della creator; Tananai e Camihawke stanno davvero insieme: la conferma di lei; Camihawke conferma la storia d’amore con Tananai: “E’ un bel momento, sono felice”.

Tananai e Camihawke stanno davvero insieme: la conferma di lei - Dopo una serie di indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, la creator ha confermato la storia con il cantante, senza però scendere nei dettagli. Scrive vanityfair.it

La storia d’amore tra Tananai e Camihawke è ufficiale: le prime dichiarazioni - “Sono molto felice, è stata una bella scoperta” – Camihawke conferma la storia d’amore con Tananai e chiede rispetto per il privato. Come scrive alfemminile.com