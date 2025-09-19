Talenti nascosti o pure operazioni di marketing?

Le vie della moda sono infinite. Al fianco di prodigi delle scuole di moda e designer emergente, a guidarla, sempre più spesso, sono star della musica, del cinema e della cultura pop. Se il titolo di direttore creativo una volta era dominio esclusivo di couturier e art director cresciuti tra bozzetti e macchine da cucire, oggi le maison aprono le porte a volti noti capaci di spostare numeri, conversazioni e immaginari. L’ultimo esempio? Jaden Smith, nominato primo direttore creativo uomo di Christian Louboutin. E quando non è il brand a cercarli, sono loro a fondare brand. Tra chi ne ha fatto un business di successo, come Kim Kardashian o Victoria Beckham, e chi ha appena esordito con fresche novità, tra cui Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie. 🔗 Leggi su Amica.it

