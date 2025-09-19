Tajani si arrampica sugli specchi contro la stretta su Tel Aviv

I festeggiamenti no. Mentre Gaza brucia, alle opposizioni festeggiare nell’Aula della Camera il terzo sì alla riforma costituzionale della separazione delle carriere è sembrato eccessivo. La denuncia del M5S. “Dite – ha denunciato Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, rivolto alla maggioranza e ai membri di governo presenti in Aula – di non essere complici del genocidio dei palestinesi? Avete riconosciuto lo Stato della Palestina? No: siete complici. Avete seguito il pronunciamento della Corte Penale Internazionale? No: siete complici. Avete mai chiamato criminale Netanyahu? No: siete complici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

