Tajani si arrampica sugli specchi contro la stretta su Tel Aviv

I festeggiamenti no. Mentre Gaza brucia, alle opposizioni festeggiare nell’Aula della Camera il terzo sì alla riforma costituzionale della separazione delle carriere è sembrato eccessivo. La denuncia del M5S. “Dite – ha denunciato Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, rivolto alla maggioranza e ai membri di governo presenti in Aula – di non essere complici del genocidio dei palestinesi? Avete riconosciuto lo Stato della Palestina? No: siete complici. Avete seguito il pronunciamento della Corte Penale Internazionale? No: siete complici. Avete mai chiamato criminale Netanyahu? No: siete complici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tajani si arrampica sugli specchi contro la stretta su Tel Aviv

Gentile ministro Tajani, ha appena rilasciato una dichiarazione davvero abnorme: "Il Movimento 5 stelle è una forza sempre più estremista… ed è alla guida di chi usa il linguaggio violento e se ne deve assumere la responsabilità".

IL CORSIVO – Salvini, Tajani e il Governo che traballa; Il G7 si arrampica sugli specchi. Netanyahu non è un terrorista, ma bisogna rispettare il diritto internazionale; Il furto ai palestinesi e l’arrampicata sugli specchi.

