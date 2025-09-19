Tajani | non credo che Ilaria Salis sia una terrorista

19 set 2025

“Non devo fare commenti sulle scelte di altri Stati. Non credo che la Salis sia una terrorista. Ha idee molto diverse dalle mie, c’è un processo che la riguarda, ma non mi risulta che sia una terrorista”. Lo ha detto il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo a chi chiedeva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

