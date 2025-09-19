Tajani | nella Striscia una carneficina Israele revoca i visti alla delegazione Avs

da Roma L'Italia conferma il suo sostegno alla risoluzione a favore dei due popoli-due Stati approvata dall'Onu lo scorso 12 settembre, ma non annuncerà il riconoscimento della Palestina quando la prossima settimana Giorgia Meloni parteciperà al segmento ad alto livello dell'assemblea generale delle Nazioni Unite insieme agli altri capi di Stato e di governo che siedono nel Palazzo di Vetro. Non a caso, stando all'agenda presente sul sito del governo italiano, la premier è attesa a New York per il 23 e 24 settembre (il suo intervento dovrebbe essere in programma nella serata di mercoledì). Mentre la conferenza Onu sui due Stati promossa da Francia e Arabia Saudita si terrà il 22. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tajani: nella Striscia una "carneficina". Israele revoca i visti alla delegazione Avs

In questa notizia si parla di: tajani - striscia

Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti. Tajani: “Israele fermi i raid”. Nella Striscia in mattinata altri 14 morti

Tajani: "Israele garantisca la sicurezza del cardinale Pizzaballa a Gaza" | Nuovi raid sulla Striscia, almeno 14 morti

Gaza, altri 161 camion di aiuti entrati nella Striscia dall'Egitto | Tajani: "Sì alla Palestina se loro riconoscono Israele"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani parla di "genocidio" a Gaza, dichiarando che l'Italia "con tutto ciò che accade" nella Striscia non ha "nessuna responsabilità". Il vicepremier e leader di Forza Italia è intervenuto così ad Ancona, nell'evento organizzato per s - facebook.com Vai su Facebook

Tajani: «Sempre più inaccettabile». Almeno tredici i morti nella Striscia nelle ultime 24 ore - X Vai su X

Tajani: la carneficina a Gaza deve finire. Pronti a valutare proposte Ue di sanzioni a Israele; Gaza, informativa di Tajani in Senato: Sì a Stato Palestina, carneficina finisca ora; Idf: «Potente attacco a Gaza City, truppe entrate». Almeno 78 morti nella Striscia. Onu: è genocidio.

Tajani: «A gaza una carneficina inaccettabile, il Governo Netanyahu è andato ben oltre una reazione proporzionata» VIDEO - «Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, è una carneficina inaccettabile. Segnala msn.com

Tajani in Senato: "Favorevoli a sanzioni contro ministri israeliani" - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde alle domande dell'opposizione, per spiegare qual è la posizione del governo italiano sulle sanzioni a Israele ... Secondo ilfoglio.it