Roma, 18 set. (askanews) - "Non possiamo riconoscere oggi lo Stato palestinese perché è assolutamente inutile. Lo ha detto stamani un giornalista importante che è Lucio Caracciolo, direttore di Limes", il quale "dice che riconoscere lo Stato palestinese è un modo per lavarsi la coscienza e non risolve il problema perché oggi non c'è lo Stato palestinese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un'interrogazione, presentata dal Pd, sulle iniziative diplomatiche del governo nei confronti del governo israeliano per una conclusione delle ostilità a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tajani: inutile ora riconoscere Stato Palestinese, lo dice Caracciolo