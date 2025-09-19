Tajani ha inaugurato la 56esima edizione del corso Sioi per la carriera diplomatica

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale, l’ambasciatore Riccardo Sessa, hanno inaugurato la 56° edizione del corso di preparazione al concorso diplomatico e l’apertura dell’Anno accademico 20252026 della Sioi, Società italiana per l’organizzazione internazionale. Nel corso della cerimonia sono state illustrate ai 180 ammessi a frequentare il corso – che nel 2024 ha confermato il successo nella preparazione al concorso diplomatico con circa il 60 per cento dei vincitori usciti dalle sue fila – le principali iniziative sviluppate nel corso dell’anno 2024-2025 e gli sviluppi futuri negli ambiti della «analisi e ricerca» e della «formazione». 🔗 Leggi su Panorama.it

