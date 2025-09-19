Tajani | Gaza è un massacro scorta potenziata per il clima teso

Uno scontro di parole che pesa come piombo, dalla guerra in Medio Oriente fin dentro Montecitorio. In poche ore, il vicepremier Antonio Tajani è passato dalla difesa del governo sulle accuse di genocidio a Gaza all’annuncio di nuovi comitati per il referendum sulla giustizia, senza tralasciare la sua sicurezza personale. Dalla carneficina di Gaza alla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

tajani gaza 232 un massacro scorta potenziata per il clima teso

