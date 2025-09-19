Tajani condanna frasi di Smotrich su Gaza miniera d' oro immobiliare
Roma, 18 set. (askanews) - "Condanniamo le frasi come quelle pronunciate dal ministro israeliano Smotrich, che ha definito la Striscia una miniera d'oro immobiliare. Quello che sta avvenendo a Gaza è una tragedia inaccettabile e questa carneficina deve finire subito". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, durante il Question Time al Senato, a un'interrogazione, presentata da Avs, sulle iniziative italiane per giungere a una soluzione del conflitto nei territori palestinesi. "Le scelte del governo Netanyahu hanno da tempo oltrepassato i limiti della reazione proporzionata, violando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario", ha aggiunto.
