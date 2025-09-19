Tajani | C' è linguaggio violento Conte e Schlein abbassino toni – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 "Quel che è successo al ministro Zangrillo è segno di un linguaggio violento verso chi la pensa diversamente. Si può criticare il Governo, ma non così. Il mio appello a Schlein e Conte non era a non fare opposizione. Ma indicare a pubblico ludibrio qualcuno con nomi e cognomi accusandoli di essere complici o organizzatori di un genocidio è folle e grave. Così si va oltre quello che è lecito" così il Ministro Tajani. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: tajani - linguaggio
Charlie Kirk, da Medvedev a Orbàn fino a Tajani: la destra all’assalto delle sinistre. “Colpa del loro linguaggio d’odio”
"Mi auguro che smentisca. Linguaggio violento": così Tajani inchioda Conte
Tajani: "M5S usa linguaggio violento, inaccettabile"
Rafforzata la scorta di Meloni, Tajani e Salvini dopo l’omicidio di Kirk. Il vicempremier e ministro degli Esteri: “Il clima non è dei migliori. Bisogna usare un linguaggio diverso per evitare di accendere gli animi” Vai su Facebook
Rafforzata la scorta di Meloni, Tajani e Salvini dopo l’omicidio di Kirk. Il vicempremier e ministro degli Esteri: “Il clima non è dei migliori. Bisogna usare un linguaggio diverso per evitare di accendere gli animi” - X Vai su X
Tajani: "C'è linguaggio violento verso chi la pensa diversamente" - "Quel che è successo al ministro Zangrillo è segno di un linguaggio violento verso chi la pensa diversamente. Scrive ilgiornale.it
Tajani: "C'è linguaggio violento, Conte e Schlein abbassino toni" - (Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2025 "Quel che è successo al ministro Zangrillo è segno di un linguaggio violento verso chi la pensa diversamente. Secondo msn.com