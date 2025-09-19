Tajani | Armi da Ravenna verso Israele? Non so non erano italiane
Roma, 18 set. (askanews) -"La prego di studiare. Signor presidente vorrei invitare l'onorevole interrogante (Alessandra Maiorino, ndr) a studiare il regolamento Uama (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, ndr), perché non serve autorizzazione per nulla che parta dai porti. Io non so nulla di quanto è successo (al porto di Ravenna), perché non sono armi, non sono munizioni italiane. Mi dispiace ma non abbiamo inviato armi italiane in Israele. Mi auguro che lei, che è una professoressa, studi un po' meglio le leggi della Repubblica": così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani replicando all'onorevole Alessandra Maiorino (M5S), durante il Question Time al Senato, riguardo a un carico d'armi diretto in Israele e transitato al Porto di Ravenna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
