Taiwan per la sua difesa arriva una sentinella italiana
Tecnam Aircraft, il primo produttore mondiale di velivoli per addestramento e trasporto leggero, con sede a Capua, sta collaborando con la taiwanese Apex Aviation per il Progetto Goshawk presentato alla Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition (Tadte) 2025. Apex Aviation e lo sviluppo del settore aeronautico. Fondata nel 2014, Apex è un’azienda aeronautica locale che si è evoluta dall’addestramento al volo civile e dal trasporto medico d’emergenza fino a diventare un importante partner della difesa nazionale per le soluzioni di intelligence e la sicurezza marittima. Il nome non deve trarre in inganno: Goshawk è il nome anglosassone dell’Astore, un falco di grandi dimensioni scientificamente noto come Accipiter gentilis. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: taiwan - difesa
IL MONDO NEL MIRINO – Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea
Taiwan potenzia difesa e trasporto di linea
Taiwan, nuova esercitazione dell'esercito per la difesa dell'isola
Il Ministero della Difesa di Taiwan ha presentato la nuova edizione del manuale di difesa civile “In Case of Crisis”, con istruzioni pratiche, checklist per go-bag e punti d’incontro familiari. - X Vai su X
Forum #Xiangshan: "No alla legge della giungla" Il Ministro della Difesa cinese Dong Jun ha sollecitato maggiori sforzi per l’unità globale e ha messo in guardia dal rischio di divisioni sempre più profonde a causa della “legge della giungla”. Intervenendo oggi Vai su Facebook
Taiwan, per la sua difesa arriva una sentinella italiana; Trump-Xi, oggi il colloquio. Il tycoon: Vicini ad accordo su TikTok e dazi; Nato, alta tensione a Taiwan: la portaerei cinese Fujian nello Stretto. Schierati cacciatorpediniere Usa e fregata inglese.
Nato, alta tensione in Taiwan: la portaerei cinese Fujian nello Stretto. Schierati cacciatorpediniere Usa e fregata inglese - La Fujian, la terza portaerei cinese, ha di recente attraversato lo Stretto di Taiwan per condurre attività di test e di addestramento nelle acque interessate del mar Cinese ... Secondo ilmessaggero.it
Taiwan stanzia altri fondi per la difesa (per la gioia di Trump). Ecco perché - La spesa militare taiwanese continua a crescere, mirando a raggiungere entro il 2030 il 5% del Pil. Da formiche.net