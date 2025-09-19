taiwan per la sua difesa arriva una sentinella italiana

Tecnam Aircraft, il primo produttore mondiale di velivoli per addestramento e trasporto leggero, con sede a Capua, sta collaborando con la taiwanese Apex Aviation per il Progetto Goshawk presentato alla Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition (Tadte) 2025. Apex Aviation e lo sviluppo del settore aeronautico. Fondata nel 2014, Apex è un’azienda aeronautica locale che si è evoluta dall’addestramento al volo civile e dal trasporto medico d’emergenza fino a diventare un importante partner della difesa nazionale per le soluzioni di intelligence e la sicurezza marittima. Il nome non deve trarre in inganno: Goshawk è il nome anglosassone dell’Astore, un falco di grandi dimensioni scientificamente noto come Accipiter gentilis. 🔗 Leggi su Panorama.it

