Taglio Irpef per redditi fino a 60mila euro chi ci guadagna davvero

Quifinanza.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ceto medio potrebbe ottenere un taglio delle tasse più generoso del previsto nella prossima manovra finanziaria. A rivelare le intenzioni del governo è stato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nel corso di un incontro con i contribuenti. “L’obiettivo è venire incontro al ceto medio, compatibilmente con le risorse”, ha affermato Leo durante l’evento “Telefisco” del Sole24Ore. Le simulazioni. La squadra di Giorgia Meloni starebbe valutando un intervento mirato sulla fascia di reddito tra 28mila e 50mila euro, con un taglio di due punti percentuali dell’aliquota Irpef (dal 35% al 33%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

taglio irpef per redditi fino a 60mila euro chi ci guadagna davvero

© Quifinanza.it - Taglio Irpef per redditi fino a 60mila euro, chi ci guadagna davvero

In questa notizia si parla di: taglio - irpef

Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione

Rottamazione quinquies e Irpef, il governo pensa a un doppio taglio

Pensioni, assegno più alto con il taglio dell'Irpef nel 2026: ecco per chi e gli importi

Taglio dell’Irpef per redditi fino a 60mila euro? Ecco chi ci guadagnerebbe di più; Manovra, il governo ipotizza il taglio dell'Irpef per i redditi tra i 28 e i 50mila euro; Il nuovo taglio dell'Irpef per 13 milioni di lavoratori: fino a 1.640 euro in più all'anno in busta paga.

taglio irpef redditi finoTaglio Irpef per redditi fino a 60mila euro, chi ci guadagna davvero - Da tempo il governo valuta un taglio Irpef dal 35% al 33% per redditi tra 28mila e 60mila euro. Come scrive quifinanza.it

Taglio dell’Irpef per redditi fino a 60mila euro? Ecco chi ci guadagnerebbe di più - Leggi su Sky TG24 l'articolo Taglio dell’Irpef per redditi fino a 60mila euro? Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Taglio Irpef Redditi Fino