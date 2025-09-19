taglio irpef per redditi fino a 60mila euro chi ci guadagna davvero

Il ceto medio potrebbe ottenere un taglio delle tasse più generoso del previsto nella prossima manovra finanziaria. A rivelare le intenzioni del governo è stato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nel corso di un incontro con i contribuenti. “L’obiettivo è venire incontro al ceto medio, compatibilmente con le risorse”, ha affermato Leo durante l’evento “Telefisco” del Sole24Ore. Le simulazioni. La squadra di Giorgia Meloni starebbe valutando un intervento mirato sulla fascia di reddito tra 28mila e 50mila euro, con un taglio di due punti percentuali dell’aliquota Irpef (dal 35% al 33%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

