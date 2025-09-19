Taglio dell’Irpef fino a 60 mila euro e detrazioni in base ai figli | come cambierà il Fisco e non ci saranno controlli bancari
L’ipotesi di una riduzione dell’aliquota intermedia dal 35 al 33% che scatta dai 28 mila euro alzando il tetto da 50 a 60 mila euro. Nella manovra possibile cambio delle detrazioni per la casa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: taglio - irpef
Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione
Rottamazione quinquies e Irpef, il governo pensa a un doppio taglio
Pensioni, assegno più alto con il taglio dell'Irpef nel 2026: ecco per chi e gli importi
Irpef, taglio sino a 60.000 euro? Ecco quanto si risparmierà davvero - facebook.com Vai su Facebook
Il Governo si sta concentrando sulla riduzione delle aliquote IRPEF 2026 per 13,6 milioni di contribuenti: nuove conferme sul taglio per il ceto medio dal viceministro Maurizio Leo - Irpef / Pubblico, Imposte sui redditi - X Vai su X
Taglio dell’Irpef fino a 60 mila euro e detrazioni in base ai figli: come cambierà il Fisco (senza controlli sui conti bancari) - L’Ipotesi di una prima scrematura dei crediti inesigibili, perché riferiti a persone decedute o società fallite. Secondo msn.com
Taglio dell’Irpef per redditi fino a 60mila euro? Ecco chi ci guadagnerebbe di più - Leggi su Sky TG24 l'articolo Taglio dell’Irpef per redditi fino a 60mila euro? Segnala tg24.sky.it