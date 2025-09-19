Taglio dell’Irpef fino a 60 mila euro e detrazioni in base ai figli | come cambia il Fisco

Il dibattito sulla gestione dei crediti fiscali torna a infiammare il panorama politico ed economico italiano. A pochi giorni dalla pubblicazione del Rapporto Benedetti, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha chiarito che non ci sono le condizioni per autorizzare gli agenti del Fisco a indagare direttamente nei conti correnti bancari degli italiani. Una posizione che stronca sul nascere le polemiche seguite alla proposta di ampliare i poteri di indagine per agevolare il recupero di crediti ormai difficilmente riscossibili. Leggi anche: La Fed taglia i tassi per la prima volta nel 2025: crescita rivista al rialzo La proposta del Rapporto Benedetti, incaricato dal governo di affrontare il problema dei crediti fiscali che ammontano a 1. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Taglio dell’Irpef fino a 60 mila euro e detrazioni in base ai figli: come cambia il Fisco

