Taglio dell’Irpef | a chi spetta e chi ci guadagnerà
Meno pressione fiscale sul ceto medio. Il governo sta lavorando con questo obbiettivo alla nuova Legge di Bilancio. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha confermato che allo studio c’è il taglio dell’Irpef, con una riduzione dell’aliquota intermedia dal 35% al 33% e l’allargamento fino a 60 mila euro dello scaglione. Ma la condizione resta una: le risorse. Il ministro Giancarlo Giorgetti invita alla prudenza visto che il costo dell’operazione si aggirerebbe attorno agli 8 miliardi di euro. Ma quanto cambierebbero gli stipendi con le nuove regole e per chi sarebbero i maggiori guadagni? Significherebbe dai 40 ai 1640 euro in più all’anno. 🔗 Leggi su Panorama.it
