Tagli allo staff del sindaco per salvare l’asilo nido | la proposta di Serena Pompilio Azione Politica
Nel silenzio di iscrizioni che non arrivano e nel timore concreto della chiusura del servizio pubblico, esplode la polemica politica sull’asilo nido comunale di Chieti. A sollevare il caso è la consigliera comunale Serena Pompilio, capogruppo di Azione Politica, che denuncia un aumento delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: tagli - staff
Taglio impeccabile, firma Staff Finazzi #FinazziParrucchieri #HairGoals #TaglioTop - facebook.com Vai su Facebook
Tagli al team che formava Gemini e AI Overview di Google https://ceotech.it/tagli-al-team-che-formava-gemini-e-ai-overview-di-google/… - X Vai su X
Tagli allo staff del sindaco per salvare l’asilo nido: la proposta di Serena Pompilio (Azione Politica); 'Tagli allo staff del sindaco per salvare l'asilo nido': la proposta di Serena Pompilio (Azione Politica); Staff del sindaco, FdI: “Goffo tentativo politico ma le avvisaglie c’erano”.
"Tagli da bloccare", il sindaco si allea con il Pirellone - Simone Sironi (foto), sindaco di Agrate, non ha dubbi: "Con i tagli previsti dall’azienda, che loro chiamano uscite volontarie, i ... Riporta ilgiorno.it
Tagli alle feste in spiaggia: "a rischio 500 posti di lavoro" - Protesta a Forte dei Marmi contro la decisione del sindaco di ridurre il numero delle serate in cui i balneari possono organizzare feste in spiaggia. Secondo rainews.it