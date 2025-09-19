Taccuino elettorale | il confronto tra candidati e gli eventi politici in calendario
In vista del prossimo appuntamento per il rinnovo del consiglio regionale e del governatore della Regione Toscana, sono previsti anche appuntamenti - aperti alla popolazione - organizzati da candidati e liste. Di seguito il calendario della campagna elettorale.Giovanni GrassoSabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: taccuino - elettorale
Taccuino elettorale: assemblea di Arezzo 2020 e cena con Bignami
Taccuino elettorale: il confronto tra candidati e gli eventi politici in calendario
Taccuino elettorale in vista dell’elezioni del 28 settembre 2025: trovate nel link del primo commento tutti gli incontri pubblici di oggi dei partiti con i cittadini. generata con Gemini Vai su Facebook
Taccuino elettorale in vista dell’elezioni del 28 settembre 2025: trovate nel link del primo commento tutti gli incontri pubblici di oggi dei partiti con i cittadini. generata con Gemini #valledaosta #news #elezioniVdA - X Vai su X
Taccuino elettorale 2025; Bignami ad Arezzo. FdI: Grande partecipazioni, l'entusiasmo che spinge il cambiamento”; TACCUINO ELETTORALE - Comunicati, appuntamenti, notizie da liste e candidati per le Elezioni Regionali 2025.
TACCUINO ELETTORALE Oggi l’ex Guardasigilli Bonafede in via Brogi - L’ex ministro della Giustizia nei governi Conte I e Conte II, l’avvocato Alfonso Bonafede, sarà questa mattina a Sesto per sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Giovanni Policastro. lanazione.it scrive
Elezioni provinciali: Ciccolini-Uda, due candidati a confronto - Ecco cosa dicono i “duellanti” in vista del voto del 29 settembre ... Come scrive lanuovasardegna.it