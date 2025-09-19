Tabacco timori per la riforma Ue
In Italia le norme fiscali sono all’avanguardia, il settore aspetta Bruxelles. Crescono i prodotti senza combustione. Pasquale Frega (Philip Morris): la filiera vanta 44.000 occupati. 🔗 Leggi su Laverita.info
L’Unione europea pensa a fare cassa con una maxi tassa sul tabacco. Quanto salirà il prezzo delle sigarette?; UE alza le accise sul tabacco: cosa cambia per i fumatori; Sigarette, Ue valuta rincari record: i possibili aumenti sui prodotti del tabacco.
Tabacco, resta il Calendario fiscale ma sul gettito c’è l’ombra della riforma Ue - Fondazione Tor Vergata: entrate record a 15,2 miliardi, Bruxelles mantenga tasse differenti tra prodotti tradizionali e innovativi ... Lo riporta msn.com
L’Oms accusa le industrie di tabacco, alcol e cibi ultra-lavorati di ostacolare politiche sanitarie vitali - L’Organizzazione denuncia le potenti industrie del tabacco, dell’alcol e dei cibi ultra- Da msn.com