Tabacco 15 miliardi di gettito | Mangialavori invoca dati e confronto
Il confronto svoltosi stamane nella capitale ha riacceso i riflettori su un comparto che, pur costantemente al centro del dibattito pubblico, continua a incidere in modo decisivo sulle entrate statali, evidenziando quanto siano cruciali dati trasparenti e dialogo costruttivo fra politica e industria. Il peso economico di un comparto strategico Secondo il documento sulla distribuzione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: tabacco - miliardi
Freni: i 15 miliardi del tabacco non si toccano
Con i dazi Usa sono a rischio 66 miliardi di export italiano Nel 2024 in particolare evidenza i prodotti farmaceutici (+19,5%), alimentari, bevande e tabacco (+18%), apparecchi elettrici (+12,1%), macchinari (+3,7%), gomma, plastiche, ceramica e vetro (+3,2%), Vai su Facebook
Tabacco, Freni: Lo Stato non può perdere 15 miliardi di gettito; Tabacchi: 15 miliardi di entrate l'anno per lo Stato, cresce la quota dei prodotti senza combustione; Tabacco, resta il Calendario fiscale ma sul gettito c’è l’ombra della riforma Ue.
Tabacco, Freni: "Lo Stato non può perdere 15 miliardi di gettito" - "I prodotti del tabacco hanno sempre contribuito in modo significativo alle casse dello Stato" ... Da adnkronos.com
Tabacchi: 15 miliardi di entrate l’anno per lo Stato, cresce la quota dei prodotti senza combustione - Urso: «Il nostro obiettivo è continuare a promuovere un quadro regolatorio equilibrato» ... Scrive corriere.it