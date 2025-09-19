Il confronto svoltosi stamane nella capitale ha riacceso i riflettori su un comparto che, pur costantemente al centro del dibattito pubblico, continua a incidere in modo decisivo sulle entrate statali, evidenziando quanto siano cruciali dati trasparenti e dialogo costruttivo fra politica e industria. Il peso economico di un comparto strategico Secondo il documento sulla distribuzione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tabacco, 15 miliardi di gettito: Mangialavori invoca dati e confronto