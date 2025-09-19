T2 lavori completi al 54% | Stiamo accelerando Cresce la rete ma anche la squadra | da 47 a 80 dipendenti
Come in un puzzle, ogni piccolo pezzetto del tracciato della futura linea T2 della Teb, che collegherà la città all’imbocco della Val Brembana, sta pian piano trovando il suo posto. La posa dei binari a raso in via Corridoni, tra le fermate “Bronzetti” e “Santa Caterina”, è solo l’ultimo intervento completato (la saldatura delle rotaie in centro strada è stata completata venerdì 5 settembre), grazie al quale la percentuale di completamento dell’opera è salita al 54%. Il traguardo è fissato tra 9 mesi, a giugno 2026, data entro la quale dovrebbero essere conclusi tutti i macro-cantieri relativi a tracciato, fermate, parcheggi, pista ciclopedonale e nuovo deposito, secondo un cronoprogramma fitto e ben definito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: lavori - completi
Per i lavori più piccoli, come un centrino o un gioiello, non serve esagerare con il filo. Il metodo che vi mostro nel video funziona bene e vi permette di lavorare con facilità. Vuoi imparare tutti i passaggi completi? Seguimi nelle dirette o guarda i miei video: trovi - facebook.com Vai su Facebook
Lavori per la tramvia T2, da lunedì cantieri in via Pescaria: dureranno 28 giorni - Proseguono i cantieri in città propedeutici alla realizzazione della Linea T2 della Teb, progetto che rappresenta un passo significativo nell’ottimizzazione del trasporto pubblico locale, ... Si legge su bergamonews.it
Linea del tram T2, rush finale per il sovrappasso - Ecco tutti i lavori previsti - È ormai ben delineato il sovrappasso su cui passeranno i tram della nuova linea T2, sulla circonvallazione che da Bergamo smista il traffico verso la Valle Brembana, zona Pontesecco. Si legge su ecodibergamo.it