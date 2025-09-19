Come in un puzzle, ogni piccolo pezzetto del tracciato della futura linea T2 della Teb, che collegherà la città all’imbocco della Val Brembana, sta pian piano trovando il suo posto. La posa dei binari a raso in via Corridoni, tra le fermate “Bronzetti” e “Santa Caterina”, è solo l’ultimo intervento completato (la saldatura delle rotaie in centro strada è stata completata venerdì 5 settembre), grazie al quale la percentuale di completamento dell’opera è salita al 54%. Il traguardo è fissato tra 9 mesi, a giugno 2026, data entro la quale dovrebbero essere conclusi tutti i macro-cantieri relativi a tracciato, fermate, parcheggi, pista ciclopedonale e nuovo deposito, secondo un cronoprogramma fitto e ben definito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - T2, lavori completi al 54%: “Stiamo accelerando. Cresce la rete ma anche la squadra: da 47 a 80 dipendenti”