Sono partiti i lavori per un’opera pubblica importante che collegherà Barberino a Tavarnelle con un nuovo, moderno, sistema fognario. Un investimento imponente, del valore di quasi cinque milioni di euro, finanziato da Publiacqua in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle. L’obiettivo principale dell’intervento, come sottolineato dal sindaco David Baroncelli, è l’ adeguamento igienico-sanitario dell’agglomerato di Barberino capoluogo, con una ricaduta positiva sulla qualità della vita dei cittadini e sulla tutela dell’ambiente. L’opera, infatti, porterà a depurazione gli scarichi di circa 680 abitanti equivalenti che attualmente finiscono a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta per il nuovo sistema fognario. Partiti i lavori da 5 milioni di euro