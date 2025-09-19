svolta in via dei pini dopo anni di stallo riparte il cantiere lavori verso la fine

Superbonus 110%: il miracolo di via dei Pini. Completamento imminente per uno dei cantieri residenziali più complessi della zona. Tre edifici, 900 famiglie, numeri record e soluzioni all’avanguardia per sicurezza, efficienza ed elevata qualità abitativa. La società Macos ha annunciato il prossimo completamento dei lavori nel cantiere dei condomini di via dei Pini, ai civici 7, 6 e 4. Un traguardo che segna la fine di una fase lunga e tormentata per centinaia di famiglie, rimaste per anni nell’incertezza legata alle difficoltà del Superbonus 110%. Era gennaio quando il "caso Superbonus" esplodeva a Pieve Emanuele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

