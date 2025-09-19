Svolta in via dei Pini Dopo anni di stallo riparte il cantiere Lavori verso la fine
Superbonus 110%: il miracolo di via dei Pini. Completamento imminente per uno dei cantieri residenziali più complessi della zona. Tre edifici, 900 famiglie, numeri record e soluzioni all’avanguardia per sicurezza, efficienza ed elevata qualità abitativa. La società Macos ha annunciato il prossimo completamento dei lavori nel cantiere dei condomini di via dei Pini, ai civici 7, 6 e 4. Un traguardo che segna la fine di una fase lunga e tormentata per centinaia di famiglie, rimaste per anni nell’incertezza legata alle difficoltà del Superbonus 110%. Era gennaio quando il "caso Superbonus" esplodeva a Pieve Emanuele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Svolta in via dei Pini. Dopo anni di stallo riparte il cantiere. Lavori verso la fine
Svolta in via dei Pini. Dopo anni di stallo riparte il cantiere. Lavori verso la fine - Completamento imminente per uno dei cantieri residenziali più complessi della zona. Segnala ilgiorno.it