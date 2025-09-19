Sveva Gerevini | Mesi e mesi di fatica vengono coronati spero di migliorare domani

Nonostante una preparazione tutt’altro che al top, Sveva Gerevini chiude una prima giornata dell’ eptathlon piuttosto positiva ai Mondiali di atletica a Tokyo. L’azzurra al momento è diciassettesima con 3650 punti dopo 100 ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200 metri. Una stagione durissima: “Dopo Apeldoorn e quel dolore che avevo al tendine c’è stata una lesione tendinea, ho subito un intervento a fine marzo, ho fatto qualche mese tra stampelle, camminare e corricchiare. La preparazione è iniziata a luglio: essere qui è un miracolo. L’ortopedico mi ha detto ‘non so’. Lì è partita la sfida personale e mi sono detta ‘A Tokyo ci sarò’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sveva Gerevini: “Mesi e mesi di fatica vengono coronati, spero di migliorare domani”

