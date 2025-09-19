Svelare la biodiversità in città

In occasione di Bright Night. La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa, terrà un talk sul tema della biodiversità urbana (cosa significa, perché è importante) e dei risultati delle ricerche svolte per i progetti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it