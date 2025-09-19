Svelare la biodiversità in città
In occasione di Bright Night. La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, Lorenzo Peruzzi, direttore dell'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa, terrà un talk sul tema della biodiversità urbana (cosa significa, perché è importante) e dei risultati delle ricerche svolte per i progetti.
Domenica si apre la #caccia mentre al Senato si discute della #deregulation #venatoria: un attacco a animali, natura, biodiversità, cittadini. Un libro disponibile da oggi svela la mappa degli interessi e l'attacco alla #costituzione. #ultimatrappola
Belluno, 10 anni per le rondini! Un traguardo importante per la biodiversità della nostra città! Il 13 settembre 2025, alle 16:30, in Sala E. Dal Pont "Bianchi", celebriamo un decennio di impegno con il convegno " ` ".