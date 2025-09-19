Svaligiano l?abitazione di Urbinati lo sfogo del commerciante di tartufi ad Acqualagna | Vi troverò pagherete tutti i danni
ACQUALAGNA Si riaffaccia il pericolo furti in abitazione nei comuni dell?entroterra. Mercoledì mattina a finire nel mirino dei balordi è stato Matteo Urbinati, imprenditore e. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: svaligiano - abitazione
Svaligiano l’abitazione dei proprietari di Villa Claudia, maxi furto alla Camilluccia
San Giorgio del Sannio – Escono a fare spesa, ladri svaligiano casa - facebook.com Vai su Facebook
Svaligiano l’abitazione di Urbinati, lo sfogo del commerciante di tartufi ad Acqualagna: «Vi troverò, pagherete tutti i danni».
Svaligiano l’abitazione di Urbinati, lo sfogo del commerciante di tartufi ad Acqualagna: «Vi troverò, pagherete tutti i danni» - Mercoledì mattina a finire nel mirino dei balordi è stato Matteo Urbinati, imprenditore ... Si legge su corriereadriatico.it