Suzuki Jukebox replica in tv e in streaming. Suzuki Jukebox è una celebrazione dei successi iconici dagli anni ’70 agli anni 2000, riunendo artisti leggendari che hanno plasmato la colonna sonora di generazioni. Si tratta di un vibrante mix di nostalgia, performance dal vivo e momenti interattivi, il tutto in scena all’Inalpi Arena di Torino. Tra gli ospiti: Anastacia, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Michael Sembello, Alcazar, Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Alexia, Leee John, Marco Ferradini, Fausto Leali, Tony Hadley, Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore, Cutting Crew, Andreas Johnson, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Boney M. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Suzuki Jukebox replica su Rai Premium, quando rivedere il concerto La Notte delle Hit