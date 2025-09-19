Suzuki Jukebox le pagelle | Clerici domina la scena 9 Clementino non brilla 6 Nomadi immensi 10

Antonella Clerici e Clementino tornano su Rai Uno con la seconda puntata del Suzuki Jukebox- La notte delle hit. Anche l’appuntamento del 19 settembre 2025 è dedicato alla musica nazionale e internazionale con due ore e mezza di hit che hanno fatto la storia, con le interpretazioni dal vivo dei cantanti. Ad accogliere gli artisti il palco del Palaolimpico di Torino (Inalpi Arena), con un pubblico pronto a cantare ed emozionarsi. Le nostre pagella della serata. Antonella Clerici domina la scena. Voto: 9. Regina indiscussa della serata, Antonella Clerici illumina il palco del Suzuki Jukebox- La notte delle hit, dimostrando, ancora una volta, di essere una grande professionista. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Suzuki Jukebox, le pagelle: Clerici domina la scena (9), Clementino non brilla (6), Nomadi immensi (10)

In questa notizia si parla di: suzuki - jukebox

Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti ed anticipazioni

‘Suzuki Jukebox La notte delle hit’. Ecco gli artisti protagonisti su Rai1

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco

Rai 1 vince la sfida degli ascolti di prima serata con “Suzuki Jukebox - La notte delle hit” che conquista la fascia oraria con 2 milioni 517 mila spettatori e il 17,9% di share. #AscoltiTv - X Vai su X

L'esibizione di Tony Hadley, dopo un saluto in perfetto italiano "Ciao come stai", è ancora Spandau Ballet: su Raiuno tornano le hit degli anni '80 al Suzuki Suzuki Jukebox Vai su Facebook

Suzuki Jukebox, le pagelle: Clerici domina la scena (9), Clementino non brilla (6), Nomadi immensi (10); Suzuki Jukebox, le pagelle look: Antonella Clerici e l'omaggio a Pippo Baudo (9), Anastacia senza tempo (7), Clementino e l'estate che...; 'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', serata finale per la musica cult: gli ospiti di stasera e la scaletta.

Suzuki Jukebox, le pagelle: Antonella Clerici e Clementino fanno faville (8), Marco Ferradini riappare e commuove (7) - Promossi e bocciati e top e flop della prima serata di Suzuki Juke Boxe- Scrive libero.it

Suzuki Jukebox, le pagelle: Clementino marginale (6), Clerici non si smentisce (9) - Antonella Clerici ha condotto, insieme a Clementino, la prima puntata di Suzuki Jukebox, con tanti cantanti noti che hanno ricantato dei successi del passato ... Segnala dilei.it