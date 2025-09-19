Suzuki Jukebox le pagelle | Clementino marginale voto 6 Clerici non si smentisce 9

Antonella Clerici è stata la protagonista della prima serata del 18 settembre 2025 con lo show musicale Suzuki Jukebox, che lei stessa ha descritto come un fantastico viaggio nel tempo e, in particolare, negli ultimi 50 anni della musica internazionale. Al suo fianco Clementino che non ha perso occasione per far sorridere il pubblico con delle battute divertenti. Le nostre pagelle della puntata. Antonella Clerici non si smentisce. Voto: 9. Antonella Clerici ha condotto la puntata del 18 settembre 2025 di Suzuki Jukebox e, fin dalla sua prima apparizione sul palcoscenico dello show musicale, la conduttrice televisiva è apparsa perfetta per il mood della serata, soprattutto nel look. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Suzuki Jukebox, le pagelle: Clementino marginale (voto 6), Clerici non si smentisce (9)

In questa notizia si parla di: suzuki - jukebox

Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti ed anticipazioni

‘Suzuki Jukebox La notte delle hit’. Ecco gli artisti protagonisti su Rai1

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco

Pronti a rivivere i magici '70,'80,'90 e 2000? #Suzukijukebox inizia ora! Vivi Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit con Radio2, radio ufficiale dell’evento! - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Clerici conduce con Clementino Suzuki Jukebox La notte delle hit - X Vai su X

Suzuki Jukebox, pagelle: Antonella Clerici e Clementino scatenati (8), la lezione di Marco Ferradini (7); 'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', Antonella Clerici e Clementino con ospiti pazzeschi: la scaletta e i cantanti sul palco; Stasera in tv (18 settembre): Antonella Clerici scatenata contro il collega Milo Infante (c'entra anche Elodie).

La scaletta di Suzuki Jukebox – La notte delle hit con Antonella Clerici e Clementino: gli ospiti su Rai1 - Stasera, giovedì 18 settembre, in onda su Rai1 la prima puntata di Suzuki Jukebox - Scrive fanpage.it

Scaletta Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino su Rai1: cantanti ed ospiti di stasera, giovedì 18 settembre 2025 - Il Suzuki Jukebox con Antonella Clerici e Clementino arriva in prima serata su Rai1: la scaletta con ospiti e cantanti protagonisti a Torino. Segnala superguidatv.it