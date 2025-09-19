Suzuki Jukebox La Notte delle Hit la seconda puntata stasera su Rai 1

Dopo il successo del primo appuntamento, la musica torna protagonista al Palaolimpico di Torino, per rivivere le grandi hit di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, la seconda puntata stasera su Rai 1

In questa notizia si parla di: suzuki - jukebox

Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti ed anticipazioni

‘Suzuki Jukebox La notte delle hit’. Ecco gli artisti protagonisti su Rai1

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco

Pronti a rivivere i magici '70,'80,'90 e 2000? #Suzukijukebox inizia ora! Vivi Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit con Radio2, radio ufficiale dell’evento! - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Clerici conduce con Clementino Suzuki Jukebox La notte delle hit - X Vai su X

Suzuki Jukebox - La notte delle hit, gli ospiti della prima puntata; SUZUKI JUKEBOX LA NOTTE DELLE HIT: la prima puntata su Rai 1 [Scaletta e canzoni]; La scaletta di Suzuki Jukebox - La notte delle hit con Antonella Clerici e Clementino: gli ospiti su Rai1.

Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, la seconda puntata stasera su Rai 1 - Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino, e le star degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. Come scrive gazzetta.it

“Suzuki Jukebox – La notte delle hit”: su Rai 1 il concerto con la musica dagli anni 70 ai 2000 - La prima di due serata con il meglio della musica dagli anni 70 ai 2000. Riporta iodonna.it