SUZUKI JUKEBOX LA NOTTE DELLE HIT | CLERICI E CLEMENTINO LEADER NEL COMMERCIALE

Ieri sera su Rai1 in prima serata è andata in onda la prima delle due puntate di “ Suzuki Jukebox: La Notte delle Hit “, lo show musicale condotto da Antonella Clerici e Clementino, coppia televisiva molto apprezzata sia dal pubblico che dai social. Grandi risultati per lo show di ieri sera: 2.517.000 telespettatori con il 17,94% di share. Raddoppiata la concorrenza di Canale 5 che si ferma rispettivamente a 1.420.000 telespettatori con appena il 10% di share. Inoltre, da segnalare il picco del 21%, la leadership nel target commerciale (15-64 anni) e il pareggio nei giovani (15-34). Stasera secondo ed ultimo appuntamento con la musica di “Suzuki Jukebox: La Notte delle Hit”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SUZUKI JUKEBOX LA NOTTE DELLE HIT: CLERICI E CLEMENTINO LEADER NEL COMMERCIALE

