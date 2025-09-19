SUZUKI JUKEBOX LA NOTTE DELLE HIT | ANTONELLA CLERICI E CLEMENTINO TRIONFANO IN PRIMA SERATA

Ieri sera su Rai1 in prima serata è andata in onda la prima delle due puntate di “Suzuki Jukebox: La Notte delle Hit”, lo show musicale condotto da Antonella Clerici e Clementino, coppia televisiva molto apprezzata sia dal pubblico che dai social. Grandi risultati per lo show di ieri sera: 2.517.000 telespettatori con il 17,94% di share. Raddoppiata la concorrenza di Canale5 che si ferma rispettivamente a 1.420.000 telespettatori con appena il 10% di share. Inoltre, da segnalare il picco del 21% per la serata di Rai1. Stasera secondo ed ultimo appuntamento con la musica di “Suzuki Jukebox: La Notte delle Hit”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SUZUKI JUKEBOX LA NOTTE DELLE HIT: ANTONELLA CLERICI E CLEMENTINO TRIONFANO IN PRIMA SERATA

