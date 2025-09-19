Suzuki Jukebox | il grande revival musicale che conquista Rai 1

Gbt-magazine.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Suzuki Jukebox, il nuovo show musicale di Rai 1 che celebra le hit dagli anni ’70 ai 2000.. Suzuki Jukebox è il nuovo appuntamento televisivo che ha acceso le luci dell’ Inalpi Arena di Torino e i cuori degli spettatori italiani. Un vero e proprio viaggio nel tempo, tra le hit indimenticabili degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, che ha trasformato due serate su Rai 1 in una festa collettiva all’insegna della musica e della nostalgia. Il programma, trasmesso in diretta su Rai 1 il 18 e 19 settembre, ha visto la conduzione brillante di Antonella Clerici, volto amatissimo della televisione italiana, affiancata dal rapper Clementino, che ha portato sul palco la sua verve ironica e il suo stile inconfondibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

suzuki jukebox il grande revival musicale che conquista rai 1

© Gbt-magazine.com - Suzuki Jukebox: il grande revival musicale che conquista Rai 1

In questa notizia si parla di: suzuki - jukebox

Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti ed anticipazioni

‘Suzuki Jukebox La notte delle hit’. Ecco gli artisti protagonisti su Rai1

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco

Stasera in tv (19 settembre), Gianluigi Nuzzi all'attacco di Antonella Clerici e del suo revival: che succede; Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco; Programmi tv, i consigli di oggi 19 settembre: Antonella Clerici canta (ed emoziona), Nuzzi indaga meglio di tutti.

suzuki jukebox grande revivalScaletta Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino su Rai1: cantanti ed ospiti di stasera, venerdì 19 settembre 2025 - Secondo appuntamento con Scaletta Suzuki Jukebox La Notte delle Hit: ecco la scaletta della puntata di stasera, venerdì 19 settembre 2025 su Rai1. Si legge su superguidatv.it

suzuki jukebox grande revivalSuzuki Jukebox La Notte delle Hit, la seconda puntata stasera su Rai 1 - Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino, e le star degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Suzuki Jukebox Grande Revival