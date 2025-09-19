Suzuki jukebox | ascolti record per la prima serata di antonella clerici e clementino su rai 1
successo di ascolti per la prima serata di Suzuki Jukebox su rai 1. La prima puntata di Suzuki Jukebox, condotta da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino, ha registrato un risultato eccezionale in termini di audience. Lo show musicale, trasmesso in prima serata su Rai 1, ha ottenuto quasi il 18% di share, coinvolgendo oltre 2 milioni e mezzo di spettatori. caratteristiche dello spettacolo e modalità di trasmissione. Suzuki Jukebox – La notte delle hit propone un viaggio attraverso le grandi hit della musica italiana e internazionale, interpretate da artisti di fama. La programmazione prevede due serate evento, rispettivamente giovedì 18 e venerdì 19 settembre alle ore 21. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
