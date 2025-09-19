Supporto alle famiglie in difficoltà | parte il progetto Energia in periferia

BRINDISI - “Energia in periferia - dal sostegno all’efficienza energetica” di Banco dell’energia arriva a Brindisi. Il progetto, nato con l’obiettivo di offrire un aiuto immediato alle persone in povertà energetica del territorio attraverso la collaborazione di Edison, Cittadinanzattiva Puglia e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: supporto - famiglie

«Matteo, un dono che ci ha cambiato. Ma alle famiglie serve più supporto»

"Nati per stare insieme" il progetto per sostenere le famiglie: "Una rete di supporto per i neogenitori"

Con il Dlgs 99/2025, il 114 si rafforza: supporto h24 per vittime di bullismo e famiglie [Testo]

L’operatrice della nascita è una figura di supporto per le famiglie nei primi 1000 giorni di vita del bambino o della bambina, il periodo più importante per lo sviluppo emotivo e relazionale. Il suo compito non è clinico o sanitario, ma si basa sulla cura e sulla pro Vai su Facebook

Raccolta di materiale scolastico | Aiuti per le famiglie in difficoltà; Festa del dono | la raccolta del materiale scolastico per le famiglie in difficoltà.

Diocesi: Caritas Albano, parte il progetto di sostegno per famiglie e anziani in difficoltà. Mons. Viva (vescovo), “non si può restare indifferenti di fronte alle sofferenze” - “La nostra diocesi non può restare indifferente di fronte alle sofferenze delle famiglie e degli anziani che vivono momenti di difficoltà. agensir.it scrive

Welfare "Dalla parte delle famiglie . Più sostegno a genitori e bambini" - L'amministrazione comunale, con il supporto di enti del terzo settore e strutture sanitarie, lancia un progetto per potenziare i consultori familiari e sostenere le famiglie con risorse per 269mila ... Secondo lanazione.it