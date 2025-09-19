Supplenze docenti 2025 26 | ancora nomine da GPS AGGIORNATO
Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: ancora nomine da GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS docenti ripubblicate per le supplenze 2025/26 [AGGIORNATO]
Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre
Supplenze docenti 2025/26: nomine secondo, terzo, quarto bollettino [AGGIORNATO]
Supplenze docenti 2025/26, Cozzetto (ANIEF): “Se si rinuncia alla nomina da interpello si incappa ugualmente nelle sanzioni”; Supplenze Docenti 2025/26: Norme e Tempi di Presa di Servizio dopo gli Interpelli; Supplenze docenti 2025/26: ecco dove le GPS sono già esaurite.
Supplenze 2025/26, le regole per i docenti di ruolo iscritti alle GPS - Scopri le regole sulle supplenze per docenti di ruolo in Italia. Scrive informazionescuola.it
Supplenze docenti da GPS e interpelli, nuovi percorsi abilitanti, concorso PNRR3. LE RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze, percorsi abilitanti, concorso PNRR3: sono i punti chiave dell'anno scolastico 2025/26 dal punto di vista dei docenti ... Segnala orizzontescuola.it