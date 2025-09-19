Supplenti in 346 rifiutano la cattedra | A Bergamo affitti troppo cari

SCUOLA. I sindacati: «Stipendi bassi, in particolare per incarichi che prevedono solo spezzoni di orario». La proposta: tavolo con Aler, Ufficio scolastico e Comuni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Supplenti, in 346 rifiutano la cattedra: «A Bergamo affitti troppo cari»

supplenti 346 rifiutano cattedraSupplenti, in 346 rifiutano la cattedra: «A Bergamo affitti troppo cari» - I sindacati: «Stipendi bassi, in particolare per incarichi che prevedono solo spezzoni di orario». Lo riporta ecodibergamo.it

