Superman | 111 riferimenti e easter egg della dc spiegati

Il nuovo film dedicato a Superman diretto da James Gunn rappresenta un importante punto di svolta nel DC Universe. Con un cast di personaggi innovativi e numerosi riferimenti alla storia dell’universo DC, il film si distingue per i dettagli nascosti e le connessioni con altri elementi del franchise. In questo approfondimento vengono analizzati gli aspetti più significativi del film, dalle linee temporali alle scelte estetiche, passando per le curiosità sui personaggi e gli easter egg inseriti nel racconto. una cronologia ampia del dc universe. la timeline del dc universe. Nel film Superman, viene introdotto un universo DC in cui i metahumans sono presenti da oltre 300 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

