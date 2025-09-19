Superman | 111 riferimenti e easter egg della dc spiegati

Jumptheshark.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo film dedicato a Superman diretto da James Gunn rappresenta un importante punto di svolta nel DC Universe. Con un cast di personaggi innovativi e numerosi riferimenti alla storia dell’universo DC, il film si distingue per i dettagli nascosti e le connessioni con altri elementi del franchise. In questo approfondimento vengono analizzati gli aspetti più significativi del film, dalle linee temporali alle scelte estetiche, passando per le curiosità sui personaggi e gli easter egg inseriti nel racconto. una cronologia ampia del dc universe. la timeline del dc universe. Nel film Superman, viene introdotto un universo DC in cui i metahumans sono presenti da oltre 300 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

superman 111 riferimenti e easter egg della dc spiegati

© Jumptheshark.it - Superman: 111 riferimenti e easter egg della dc spiegati

In questa notizia si parla di: superman - riferimenti

Cameo di superman: tutti e 7 i riferimenti spiegati

Superman: 8 Easter Egg, Riferimenti e Cameo da Non Perdere

Riferimenti al fumetto all-star superman nel film dc di james gunn

superman 111 riferimenti easterPeacemaker – Stagione 2 Episodio 5 Easter Eggs: Quel Kaiju è quello di Superman? - Peacemaker Stagione 2 Episodio 5: tutti gli Easter Eggs spiegati. Da cinefilos.it

Superman: l'easter-egg nel trailer sfuggito a tutti (tranne ai lettori di fumetti) - Il primo trailer di Superman (lo trovate in fondo a questo articolo in caso non l'abbiate ancora visto) è stato letteralmente fatto a pezzi. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Superman 111 Riferimenti Easter