SuperEnalotto fortunato a Marina di Gioiosa Ionica con un 4SS e un 4 vinti oltre 53 mila euro

Reggiotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 149 di giovedì 18 settembre, con il Jackpot che arriva a 53,2 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 19 settembre 2025.È festa grande in provincia di Reggio Calabria dove, è stato centrato al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

