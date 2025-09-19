Suore Maddalene a rischio Ma il trasferimento è congelato
Anche Vigevano ha rischiato, a cavallo dell’ultimo anno, di perdere una vera istituzione. Quella delle Suore della Congregazione del Buon Pastore, per tutti Maddalene, attive a Vigevano da oltre un secolo e mezzo a supporto dei più deboli. Per lunghi anni hanno gestito anche un orfanotrofio e in città sono state sempre particolarmente benvolute. E infatti, quando lo scorso anno la casa generalizia, che ha sede a Piacenza, nell’ottica del calo di vocazioni degli ultimi anni e con la necessità di tenere sotto controllo i costi, ha richiamato alla Casa Madre le sei suore ancora a Vigevano, si è registrata una vera e propria sollevazione popolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
