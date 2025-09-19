Sulla separazione delle carriere il governo vince la terza battaglia
La Camera approva con 243 sì e 109 no il ddl costituzionale varato da Nordio. Adesso mancano l’ok del Senato e la prova del referendum. Il ministro: «L’opposizione crea il caos per sminuire». Fi dedica il successo al Cav. 🔗 Leggi su Laverita.info
Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva
Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”
Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video
Separazione carriere, Fascina e la dedica a Berlusconi: «Dal Paradiso vince ancora. Questa riforma porta la sua firma»
Oggi decisivo passo in avanti verso la separazione delle carriere in magistratura e la fine del correntismo clientelare. Una norma di civiltà contro cui si è scagliata l'opposizione.
