Sul tetto del mercato senza casco
A più di 10 metri da terra, su un tetto ancora provvisorio e poco sicuro. Zero misure di prevenzione nel cantiere che sta allestendo il nuovo mercato del Piano, una delle opere più importanti e soprattutto la più onerosa in termini di investimenti. La speranza è che quell’intervento non diventi oneroso anche per gli infortuni sul lavoro, alla luce di quanto abbiamo potuto osservare all’interno del cantiere di piazza d’Armi ieri mattina. Per tutto il tempo che siamo rimasti in zona, tra le 11,30 e le 12,15, almeno due addetti hanno operato in cima al tetto della nuova struttura mercatale che andrà a sostituire il vecchio plesso ormai in disfacimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
