sul palco del meta connect i nuovi ray ban display con intelligenza artificiale non funzionano come previsto

I l Meta Connect era stato annunciato come l'evento che avrebbe mostrato al mondo la nuova frontiera degli occhiali intelligenti. Eppure, sul palco, Mark Zuckerberg si è ritrovato a dover fare i conti con il lato più crudele della tecnologia: quello che tradisce proprio nel momento decisivo. Le dimostrazioni live dei Ray-Ban Display con intelligenza artificiale, infatti, si sono trasformate in una sequenza di tentativi andati a vuoto, tra imbarazzi e battute improvvisate. Un debutto che ha lasciato più domande che certezze.

