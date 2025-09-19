Sul palco del Meta Connect i nuovi Ray-Ban Display con intelligenza artificiale non funzionano come previsto
I l Meta Connect era stato annunciato come l’evento che avrebbe mostrato al mondo la nuova frontiera degli occhiali intelligenti. Eppure, sul palco, Mark Zuckerberg si è ritrovato a dover fare i conti con il lato più crudele della tecnologia: quello che tradisce proprio nel momento decisivo. Le dimostrazioni live dei Ray-Ban Display con intelligenza artificiale, infatti, si sono trasformate in una sequenza di tentativi andati a vuoto, tra imbarazzi e battute improvvisate. Un debutto che ha lasciato più domande che certezze. Zuckerberg, la carriera e l’amore del “timido nerds”. guarda le foto Occhiali AI Meta e la prova in cucina. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Zuckerberg in difficoltà: flop in diretta per i nuovi occhiali AI di Meta; Meta Connect 2025: AI, occhiali intelligenti e metaverso al centro della strategia; Oakley Meta Vanguard: rivoluzione degli occhiali AI per gli sport estremi – Tutte le innovazioni svelate al Meta Connect 2025.
Meta anticipa il futuro: trapelano i nuovi Ray-Ban con display e gli Oakley Sphaera - Un video comparso brevemente online e subito rimosso da Meta ha fatto emergere quello che con ogni probabilità sarà uno dei momenti clou del prossimo evento C ... Da tecnoandroid.it
Zuckerberg in difficoltà: flop in diretta per i nuovi occhiali AI di Meta - Mark Zuckerberg è stato messo in imbarazzo sul palco della conferenza annuale Meta Connect, dopo che i suoi occhiali intelligenti di seconda generazione hanno fallito in due dimostrazioni consecutive. msn.com scrive