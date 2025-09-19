Suicida a 15 anni la mamma di Paolo | Le parole possono essere pugni mio figlio ne ha ricevuti troppi
Un'inchiesta della Procura di Cassino avrà il compito di fare chiarezza su cosa possa essere effettivamente accaduto a Paolo prima della sua morte. Da quanto riporta Ansa, sembra che gli investigatori abbiano individuato alcuni elementi di interesse all'interno delle chat tra 4-5 coetanei della vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Don Matteo Balzano, morto suicida a 35 anni: la comunità di Cannobio sotto choc
Don Matteo, parroco di 35 anni, si suicida: "Nessuno sa l'inferno", la frase choc
Morto a 36 anni dopo un ‘tuffo’ Fabio Marchioni. Il padre Aurelio si suicida poche ore dopo
Paolo suicida a 15 anni a Latina, la mamma: «Le parole possono essere pugni». Nelle chat dei bulli insulti anche al papà; Paolo, suicida a 14 anni. La famiglia: “Era bullizzato. Una maestra incitò gli alunni alla rissa”; 15enne suicida, la mamma: 'Le parole possono essere pugni'.
