Suicida a 14 anni al funerale pochi coetanei | Alcuni ridevano sembrava stessero a una festa

A riferirlo è un'amica dei genitori del piccolo Paolo, che si è tolto la vita la scorsa settimana. La famiglia sostiene che fosse vittima di duri episodi di bullismo, mentre la scuola nega. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, con gli agenti al lavoro per cercare le prove delle derisioni del ragazzino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Suicida a 14 anni, al funerale pochi coetanei: “Alcuni ridevano, sembrava stessero a una festa”

Don Matteo Balzano, morto suicida a 35 anni: la comunità di Cannobio sotto choc

Don Matteo, parroco di 35 anni, si suicida: "Nessuno sa l'inferno", la frase choc

Morto a 36 anni dopo un ‘tuffo’ Fabio Marchioni. Il padre Aurelio si suicida poche ore dopo

Suicidio a 14 anni a Latina, la madre: “Solo un compagno di scuola ai funerali di Paolo”; Paolo suicida a 14 anni, la preside si difende: “Dai genitori nessuna segnalazione”; Suicidio Paolo Mendico a Latina, rabbia della madre del 14enne dopo il funerale: Solo un compagno di scuola.

Paolo suicida a 15 anni, sul gruppo WhatsApp di classe i bulli difesi dai genitori. «I pochi che sono venuti al funerale ridevano» - «C’erano pochi ragazzini della sua età al funerale, e di quelli alcuni ridevano, sembrava stessero a una festa». Lo riporta ilgazzettino.it

Paolo Mendico, suicida a 14 anni/ Preside: “Non c’è stato bullismo, al funerale c’era tutta la classe” - Il dramma di Paolo Mendico a Dentro la notizia, su Canale 5, con la lunga intervista alla preside dell'istituto frequentato dal ragazzo ... Riporta ilsussidiario.net