Suicida a 14 anni al funerale pochi coetanei | Alcuni ridevano sembrava stessero a una festa

Ildifforme.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A riferirlo è un'amica dei genitori del piccolo Paolo, che si è tolto la vita la scorsa settimana. La famiglia sostiene che fosse vittima di duri episodi di bullismo, mentre la scuola nega. Aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, con gli agenti al lavoro per cercare le prove delle derisioni del ragazzino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

