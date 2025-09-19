Suicida a 14 anni a Latina la Garante dell'Infanzia | Bisognava fare di più gli strumenti per agire ci sono
Bullismo in classe, cosa possono fare scuola e famiglia per dare il proprio sostegno: le leggi e i suggerimenti della Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Lazio Monica Sansoni a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: suicida - anni
Don Matteo Balzano, morto suicida a 35 anni: la comunità di Cannobio sotto choc
Don Matteo, parroco di 35 anni, si suicida: "Nessuno sa l'inferno", la frase choc
Morto a 36 anni dopo un ‘tuffo’ Fabio Marchioni. Il padre Aurelio si suicida poche ore dopo
Suicida a 14 anni, la procura dei minori convoca quattro compagni di Paolo. I nomi indicati ai carabinieri dai genitori. “Sono quelli che lo hanno bullizzato”, dice il papà del ragazzo che si è ammazzato il primo giorno di scuola. - facebook.com Vai su Facebook
Suicida a 14 anni, la procura dei minori convoca quattro compagni di Paolo. I nomi indicati ai carabinieri dai genitori. “Sono quelli che lo hanno bullizzato”, dice il papà del ragazzo che si è ammazzato il primo giorno di scuola. - X Vai su X
Suicidio a 14 anni a Latina, la madre: “Solo un compagno di scuola ai funerali di Paolo”; Il dramma di Paolo, suicida a 14 anni: ispettori al lavoro nell’istituto di Fondi; Quattordicenne suicida a Latina. Alberto Pellai: “Paolo viveva in trincea, la scuola non deve voltarsi dall’altra parte”.
Suicida a 14 anni a Latina, la Garante dell’Infanzia: “Bisognava fare di più, gli strumenti per agire ci sono” - Bullismo in classe, cosa possono fare scuola e famiglia per dare il proprio sostegno: le leggi e i suggerimenti della Garante dei Diritti dell'Infanzia ... Segnala fanpage.it
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva” - I genitori: "Abbiamo denunciato ma la scuola non ha fatto niente" ... Secondo ilfattoquotidiano.it