Sudan | 75 morti in attacco con drone nel Darfur
El Facher, 19 set. (AdnkronosAfp) - Almeno 75 persone sono state uccise in un attacco con drone condotto dai paramilitari sul campo profughi di Abu Chok, vicino a el-Facher, nel Darfur, nel nord del Sudan. Lo rende noto un gruppo umanitario che opera sul posto, secondo cui un drone ha colpito una moschea dove si erano radunati gli sfollati e che "i corpi sono stati recuperati dalle macerie della moschea". L'attacco è avvenuto mentre i paramilitari delle Forze di sostegno rapido (Fsr) continuano la loro offensiva per cacciare l'esercito da El Facher, capitale del Darfur settentrionale e ultima grande città della regione del ancora controllata dall'esercito regolare, a più di due anni dall'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: sudan - morti
Enorme frana in Sudan, 'ci sono oltre mille morti nel Darfur'
Crolla miniera d’oro in Sudan, 11 morti: come erano costrette a lavorare le vittime per una produzione record
Crollo miniera in Sudan: 11 morti
#Sudan: grossa frana travolge un villaggio nel #Darfur: oltre mille morti, il #Video #Corriere - X Vai su X
Sudan: grossa frana travolge un villaggio nel Darfur: oltre mille morti, il Video Corriere Vai su Facebook
Sudan: morti e sfollati per l'inondazione; Sudan.- I medici sudanesi riferiscono di 31 morti in un nuovo attentato attribuito ai paramilitari nel Darfur..
Sudan: 75 morti in attacco con drone nel Darfur - Almeno 75 persone sono state uccise in un attacco con drone condotto dai paramilitari sul campo profughi di Abu Chok, vicino a el- Si legge su iltempo.it
La crisi umanitaria in Sudan oscura Gaza: 150 mila morti, 13 milioni di sfollati e la strage continua - La crisi umanitaria in Sudan oscura Gaza: 150 mila morti, 13 milioni di sfollati e la strage continua e dura da anni. blitzquotidiano.it scrive